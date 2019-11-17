Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|17 ноя 2019|16:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  70.99  |  $  64.24

Происшествия | В Бессоновке ВАЗ влетел под мусоровоз

17.11.2019|15:47
Печать

Днем в воскресенье, 17 ноября, в селе Бессоновка в дорожно-транспортное происшествие попали легковушка и грузовик.

По сообщению очевидца аварии, около 13:00 на улице Центральной столкнулись ВАЗ и мусоровоз. Легковушка влетела под грузовик, так что правую ее часть смяло.

Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.

В этот же день в другом районе области - Пензенском - на повороте к селу Засечному две легковушки столкнулись лоб в лоб и после удара встали перпендикулярно друг другу. У обоих транспортных средств повреждены передние части.

Источник — vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!