17.11.2019 | 15:47

Днем в воскресенье, 17 ноября, в селе Бессоновка в дорожно-транспортное происшествие попали легковушка и грузовик.

По сообщению очевидца аварии, около 13:00 на улице Центральной столкнулись ВАЗ и мусоровоз. Легковушка влетела под грузовик, так что правую ее часть смяло.

Пострадал ли кто-то в ДТП, пока неизвестно.

В этот же день в другом районе области - Пензенском - на повороте к селу Засечному две легковушки столкнулись лоб в лоб и после удара встали перпендикулярно друг другу. У обоих транспортных средств повреждены передние части.