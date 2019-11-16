16.11.2019 | 17:16

Громкий звук отбойного молотка нарушил тихое субботнее утро жителей улицы Ставского. Туда приехала аварийная бригада, чтобы ликвидировать прорыв трубы. Заявка в диспетчерскую службу поступила в 5:00 от сотрудников ГИБДД.

Холодная жидкость вырвалась из-под земли еще ночью. За несколько часов она подтопила соседнюю улицу Пушкина. Ручьи особенно сильно бежали возле пешеходного перехода.

Шлепать по лужам в середине ноября занятие малоприятное и, главное, небезопасное. На улице - заметный минус, рядом с большой водой стало скользко, что могло привести к падению. К счастью, прохожие не пострадали.

Тем временем в квартирах некоторых пензенцев пересохли краны.

«В 9:30 произошло отключение холодного водоснабжения в восьми домах на улице Ставского, в жилых строениях на улицах Захарова, 1, Космодемьянской, 1. Также холодное водоснабжение было отключено в частном секторе - на улицах Гражданской и Революционной», - сообщила пресс-секретарь ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова.

В пресс-службе отметили, что замена участка поврежденной трубы должна закончиться до конца дня. Сразу же в квартиры пензенцев вернут воду.