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Происшествия | В Пензе перекресток улиц Володарского и Суворова не поделили две машины

15.11.2019|13:13
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В пятницу, 15 ноября, на перекрестке в центре Пензы не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

Фото последствий столкновения появились в социальной сети «ВКонтакте». «Поворот с Суворова на Володарского. Время 12:25», - уточнил автор.

Судя по снимкам, автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Значительные механические повреждения получили оба. Есть ли травмы у людей, на данный момент неизвестно.

Вечером 12 ноября на улице Володарского в ДТП пострадали пять человек. На пересечении с улицей Максима Горького столкнулись Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и Hyundai с 30-летним водителем.

Пострадали пассажиры Hyundai: 37-летний мужчина и две женщины в возрасте 61 года и 57 лет. Медики госпитализировали их. Водитель и пассажир автомобиля Renault, 12-летний мальчик, после оказания помощи были отпущены.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|15.11.2019 13:31|

продолжаем воровать новости и фотки из ВК.

Главное своего бредового текста добавить, без него никак!

Гость|15.11.2019 13:39|

это не езда если за рулем она

Имя: Гость
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