15.11.2019 | 13:13

В пятницу, 15 ноября, на перекрестке в центре Пензы не смогли разъехаться два легковых автомобиля.

Фото последствий столкновения появились в социальной сети «ВКонтакте». «Поворот с Суворова на Володарского. Время 12:25», - уточнил автор.

Судя по снимкам, автомобили столкнулись практически лоб в лоб. Значительные механические повреждения получили оба. Есть ли травмы у людей, на данный момент неизвестно.

Вечером 12 ноября на улице Володарского в ДТП пострадали пять человек. На пересечении с улицей Максима Горького столкнулись Renault Duster, за рулем которого находилась 31-летняя женщина, и Hyundai с 30-летним водителем.

Пострадали пассажиры Hyundai: 37-летний мужчина и две женщины в возрасте 61 года и 57 лет. Медики госпитализировали их. Водитель и пассажир автомобиля Renault, 12-летний мальчик, после оказания помощи были отпущены.