15.11.2019 | 16:35

До большой беды едва не разгорелось пламя в частном секторе на улице Мереняшева. Во дворе дома № 82 один из его обитателей разжег костер. Соседка сделала замечание и попросила потушить огонь. Но реакция оказалась непредсказуемой: мужчина направился к ее половине жилища.

«Я вижу, что по мужу стекает будто вода, он говорит: «Я не могу!». А тот ступеньки начал из полторашки поливать и поджег. Гляжу, спичка потухла. «Ах, вы вот тут не хотите, сейчас дом подожгу!» - рассказала пострадавшая.

На помощь подоспела полиция. Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно отправились в дом, куда уже успел проникнуть поджигатель.

Их встретил едкий запах дыма. В проходе полицейские увидели человека, по внешним признакам находящегося в состоянии опьянения.

«В комнате горело одеяло. Мужчина стал размахивать руками. В отношении него была применена физическая сила и специальные средства», - сообщил инспектор отдельной роты ППС ОП №4 УМВД России по г. Пензе Павел Зубарев.

Как выяснилось позже, для поджога злоумышленник использовал ацетон, им же и облил соседа. У пострадавшего травмированы глаза, он доставлен в больницу. Тем временем его обидчик отправился в ближайший отдел полиции.

В семье, жилище которой хотел поджечь сосед, воспитывается трое малолетних детей.