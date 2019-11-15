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Происшествия | Пензенец решил поджечь соседей после просьбы потушить костер во дворе

15.11.2019|16:35
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До большой беды едва не разгорелось пламя в частном секторе на улице Мереняшева. Во дворе дома № 82 один из его обитателей разжег костер. Соседка сделала замечание и попросила потушить огонь. Но реакция оказалась непредсказуемой: мужчина направился к ее половине жилища.

«Я вижу, что по мужу стекает будто вода, он говорит: «Я не могу!». А тот ступеньки начал из полторашки поливать и поджег. Гляжу, спичка потухла. «Ах, вы вот тут не хотите, сейчас дом подожгу!» - рассказала пострадавшая.

На помощь подоспела полиция. Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно отправились в дом, куда уже успел проникнуть поджигатель.

Их встретил едкий запах дыма. В проходе полицейские увидели человека, по внешним признакам находящегося в состоянии опьянения.

«В комнате горело одеяло. Мужчина стал размахивать руками. В отношении него была применена физическая сила и специальные средства», - сообщил инспектор отдельной роты ППС ОП №4 УМВД России по г. Пензе Павел Зубарев.

Как выяснилось позже, для поджога злоумышленник использовал ацетон, им же и облил соседа. У пострадавшего травмированы глаза, он доставлен в больницу. Тем временем его обидчик отправился в ближайший отдел полиции.

В семье, жилище которой хотел поджечь сосед, воспитывается трое малолетних детей.

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Гость|15.11.2019 19:05|

давняя обида вышла наружу, после злоупотребления. с алкашами надо что-то решать, их стало слишком много

Гость|15.11.2019 19:10|

Гость писал(a):

давняя обида вышла наружу, после злоупотребления. с алкашами надо что-то решать, их стало слишком много
Собрать их в кучу и вывезти на Северный Полюс.

Гость|15.11.2019 19:11|

Гость писал(a):

давняя обида вышла наружу, после злоупотребления. с алкашами надо что-то решать, их стало слишком много
Количество алкашей прямо пропорционально степени социальной справедливости в обществе

Гость|15.11.2019 19:20|

Гость писал(a):

Количество алкашей прямо пропорционально степени социальной справедливости в обществе
Верно подмечено.

Имя: Гость
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