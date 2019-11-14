14.11.2019 | 20:23

Крупный пожар произошел в Городище вечером в четверг, 14 ноября.

Видеозапись с места ЧП очевидец опубликовал в группе «Подслушано Городищенский район | ПГР 58» в соцсети «Вконтакте».

«Сильно горит очень, кошмар», - написала одна из участников группы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании на улице Красноармейской¸ 19, поступил на пульт дежурного в 17:57. На место выехали 14 сотрудников ведомства, 5 единиц спецтехники.

В результате сгорели деревянные и кирпичные сараи общей площадью 150 кв. м.

«Пострадавших нет, погибших нет», - резюмировали в ГУ МЧС.