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Происшествия | В Городище сгорели сараи на площади 150 кв. м

14.11.2019|20:23
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Крупный пожар произошел в Городище вечером в четверг, 14 ноября.

Видеозапись с места ЧП очевидец опубликовал в группе «Подслушано Городищенский район | ПГР 58» в соцсети «Вконтакте».

«Сильно горит очень, кошмар», - написала одна из участников группы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал о возгорании на улице Красноармейской¸ 19, поступил на пульт дежурного в 17:57. На место выехали 14 сотрудников ведомства, 5 единиц спецтехники.

В результате сгорели деревянные и кирпичные сараи общей площадью 150 кв. м.

«Пострадавших нет, погибших нет», - резюмировали в ГУ МЧС.

Источник — Фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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