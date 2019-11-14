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Происшествия | 19-летнюю пассажирку иномарки увезли в больницу после ДТП у кладбища

14.11.2019|10:05
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В Пензе проводится проверка по факту аварии, произошедшей в среду, 13 ноября, в районе Новозападного кладбища.

По предварительным данным, в 15:00 на улице Островского столкнулись «Лада-Калина», за рулем которой находился 60-летний водитель, и Mitsubishi Outlander под управлением 39-летней женщины.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадали два человека.

Водителя отечественной машины после оказания медицинской помощи отпустили домой, а 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали. О тяжести полученных ею травм не сообщается.

Все обстоятельства и причина произошедшего будут установлены по результатам проверки, которую проведут сотрудники ГИБДД.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость|14.11.2019 10:38|

Лада-Калина на встречке. Дедуля на кладбище торопился?

Гость|14.11.2019 10:43|

Это ж надо, на ровном месте! Кого на дороги выпускают?! И ментов собралось вокруг полно. Ехал там вчера

Имя: Гость
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