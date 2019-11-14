14.11.2019 | 10:05

В Пензе проводится проверка по факту аварии, произошедшей в среду, 13 ноября, в районе Новозападного кладбища.

По предварительным данным, в 15:00 на улице Островского столкнулись «Лада-Калина», за рулем которой находился 60-летний водитель, и Mitsubishi Outlander под управлением 39-летней женщины.

Как сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате аварии пострадали два человека.

Водителя отечественной машины после оказания медицинской помощи отпустили домой, а 19-летнюю пассажирку иномарки госпитализировали. О тяжести полученных ею травм не сообщается.

Все обстоятельства и причина произошедшего будут установлены по результатам проверки, которую проведут сотрудники ГИБДД.