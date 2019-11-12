12.11.2019 | 11:38

В ГИБДД уточнили информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проспекте Победы в понедельник, 11 ноября.

По предварительным данным, в 14:00 напротив дома № 75, неподалеку от ЦНТИ, автомобиль ИЖ, за рулем которого находился 31-летний водитель, при въезде на мост снес ограждение, раскидав его детали на несколько метров, вырвал перила, которые пробили лобовое стекло и насквозь прошли через салон.

Внутри машины, помимо шофера, было три пассажира. Одного - 24-летнего молодого человека - отпустили после оказания помощи. Двух других - 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину - госпитализировали. Как позже стало известно, от полученных травм пострадавшая через некоторое время скончалась в больнице.

Водитель же с разбитым лицом остался на месте аварии, чтобы объяснить сотрудникам ГИБДД ее причину. По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.