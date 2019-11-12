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Происшествия | В ГИБДД назвали возраст женщины, погибшей в ДТП на пр-те Победы

12.11.2019|11:38
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В ГИБДД уточнили информацию о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проспекте Победы в понедельник, 11 ноября.

По предварительным данным, в 14:00 напротив дома № 75, неподалеку от ЦНТИ, автомобиль ИЖ, за рулем которого находился 31-летний водитель, при въезде на мост снес ограждение, раскидав его детали на несколько метров, вырвал перила, которые пробили лобовое стекло и насквозь прошли через салон.

Внутри машины, помимо шофера, было три пассажира. Одного - 24-летнего молодого человека - отпустили после оказания помощи. Двух других - 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину - госпитализировали. Как позже стало известно, от полученных травм пострадавшая через некоторое время скончалась в больнице.

Водитель же с разбитым лицом остался на месте аварии, чтобы объяснить сотрудникам ГИБДД ее причину. По данным, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|12.11.2019 12:00|

как всегда, вместо информации вода.

Стиль Пензаинформа!

Гость|12.11.2019 12:08|

penzainform.ru писал(a):

в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Убил и покалечил людей!

Гость|12.11.2019 12:09|

Опубликовали самую важную информацию. А почему, кто виноват? Всё это пустяки.

Гость|12.11.2019 12:56|

Гость писал(a):

Опубликовали самую важную информацию. А почему, кто виноват? Всё это пустяки.
Написано же тупой что ль -пьяный был!

Гость|12.11.2019 12:59|

Опубликуйте пожалуйста размер её белья и группу крови,а то информация является неполной.

Имя: Гость
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