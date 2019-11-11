11.11.2019 | 14:18

В понедельник, 11 ноября, на улице Ленина в Заречном в ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городской отдел ГИБДД, авария произошла в 7:30. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser поворачивал налево и не уступил дорогу «Ладе-Приоре», которая двигалась навстречу.

В результате столкновения пострадала 36-летняя пассажирка отечественной легковушки. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали ее.

По факту случившегося проводится проверка.