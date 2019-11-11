Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 ноя 2019|15:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Облачно |
  72.00  |  $  64.07

Происшествия | В Заречном столкнулись Toyota и «Приора», есть пострадавший

11.11.2019|14:18
Печать

В понедельник, 11 ноября, на улице Ленина в Заречном в ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на городской отдел ГИБДД, авария произошла в 7:30. Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser поворачивал налево и не уступил дорогу «Ладе-Приоре», которая двигалась навстречу.

В результате столкновения пострадала 36-летняя пассажирка отечественной легковушки. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали ее.

По факту случившегося проводится проверка.

Источник — фото ОГИБДД МО МВД по ЗАТО Заречный
0
0
0
0
 
Гость|11.11.2019 14:33|

Лоси рогами зацепились

Гость|11.11.2019 14:33|

Ладе-пи...ц, Крузаку-ничего; качества знак на боку у него!

Гость|11.11.2019 14:34|

ДДД. Дай дорогу дураку. Неписанное правило на дороге.

Гость|11.11.2019 14:37|

Три машины на весь город в это время суток. И то не могут разъехаться. Причем везде ограничение скорости 40 км/ч. Проверяли у кого крепче рога?

Гость|11.11.2019 14:38|

Гость писал(a):

Проверяли у кого крепче рога?
В Заречном у лосей начался брачный сезон

Гость|11.11.2019 14:51|

Гость писал(a):

В Заречном у лосей начался брачный сезон
Ага, эти двое и совокупились))))

Гость|11.11.2019 14:52|

Гость писал(a):

Ага, эти двое и совокупились))))
В результате лада-козлина родиться!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!