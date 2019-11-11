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Происшествия | В Пензе на трассе М5 в аварии с ВАЗом и самосвалом погиб человек

11.11.2019|11:27
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В воскресенье, 10 ноября, на трассе М5 в Пензе случилось смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала.

По предварительным данным, в 20:25 на 626-м километре автодороги столкнулись ВАЗ-2110, которым управлял 46-летний мужчина, и МАЗ-5551 с 26-летним водителем.

«В результате происшествия водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

В субботу, 9 ноября, на 647-м километре федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» столкнулись МАЗ-6312 и МАЗ-6303. В результате ЧП последний лишился половины кабины, управлявший им 24-летний мужчина получил травмы.

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