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Происшествия | Попавшие в ДТП машины блокировали проезд по улице Захарова

11.11.2019|11:05
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В понедельник, 11 ноября, на улице Захарова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовался автомобильный затор.

«Замес на Захарова. Через один бордюр объезд. Время 10:26», - написал очевидец последствий аварии в социальной сети.

На выложенных им фотографиях видно, что столкнулись ВАЗ и иномарка. Очевидно, что последняя въехала в заднюю часть первому. После удара обе машины встали поперек проезжей части. ВАЗ передними колесами угодил на газон, там же лежит бампер иномарки.

Официальной информации об инциденте пока нет. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

«Ничего удивительного - там с горы вечно летят вторым рядом, а выезжающим их за первыми не видно. Если бы все ехали в один ряд, как там предусмотрено разметкой, аварий не было бы», «Там с Попова вообще бы запретить левый поворот», - высказали свое мнение комментаторы.

Источник — фото Александра Даньшина, vk.com/sova_penza
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Гость|11.11.2019 11:23|

Началось в колхозе утро!

Гость|11.11.2019 11:28|

penzainform.ru писал(a):

«Там с Попова вообще бы запретить левый поворот», - высказали свое мнение комментаторы.
Точно. Сегодня в 8 утра минут десять стоял за Газелью, которой нужно было налево повернуть. А соображения у газелиста нет, чтобы сначала направо повернуть, а потом чуть ниже по улице развернуться. Лучше буду стоять сам, пропуская два потока и за собой целую колонну авто держать

Гость|11.11.2019 11:44|

Вам может и светофор поставить

Гость|11.11.2019 11:50|

penzainform.ru писал(a):

Очевидно, что последняя въехала в заднюю часть первому.
А правое переднее крыло, водитель тазика, сам помял, ногой... Капитаны очевидности, так по вашему?

Гость|11.11.2019 11:59|

Каким образом Попова стыкуется с Мира?

Гость|11.11.2019 12:01|

penzainform.ru писал(a):

Очевидно, что последняя въехала в заднюю часть первому.
журналюги, что там вам очевидно по фоткам?

Таз ехал сверху вторым рядом, а иномарина с попова поворачивала налево. Вот и результат

Гость|11.11.2019 12:03|

Кстати - водителю таза - респект!

После ДТП, сделали фотки, и утолкали таз на газон, освободив проезд!

А не как тупые идиоты стоят, перекрыв дорогу, и ждут когда дядя инспектор приедет.

Гость|11.11.2019 12:06|

Гость писал(a):

Таз ехал сверху вторым рядом, а иномарина с попова поворачивала налево. Вот и результат
С Пацаева. И , кстати, да - поворот налево там надо запретить. Если надо, можно и по Ленинградской проехать

Гость|11.11.2019 12:07|

Гость писал(a):

Каким образом Попова стыкуется с Мира?
Она стыкуется улицей Пацаева )))

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