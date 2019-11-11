11.11.2019 | 11:05

В понедельник, 11 ноября, на улице Захарова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, из-за которого образовался автомобильный затор.

«Замес на Захарова. Через один бордюр объезд. Время 10:26», - написал очевидец последствий аварии в социальной сети.

На выложенных им фотографиях видно, что столкнулись ВАЗ и иномарка. Очевидно, что последняя въехала в заднюю часть первому. После удара обе машины встали поперек проезжей части. ВАЗ передними колесами угодил на газон, там же лежит бампер иномарки.

Официальной информации об инциденте пока нет. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

«Ничего удивительного - там с горы вечно летят вторым рядом, а выезжающим их за первыми не видно. Если бы все ехали в один ряд, как там предусмотрено разметкой, аварий не было бы», «Там с Попова вообще бы запретить левый поворот», - высказали свое мнение комментаторы.