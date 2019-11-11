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Происшествия | Погибшую пенсионерку нашли у недостроенного дома на Гоголя

11.11.2019|09:51
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Сотрудники пензенских правоохранительных органов сообщили некоторые подробности о смерти 73-летней женщины, которую разыскивали участники регионального отделения отряда «Лиза Алерт».

Ранее сообщалось, что пенсионерка, нуждавшаяся в медицинской помощи, ушла из дома 8 ноября и не вернулась. Волонтеры распространили в соцсетях ориентировку на пропавшую и организовали СМС-рассылку. О помощи просили всех, кто мог обладать какой-либо информацией о местонахождении женщины.

Вскоре она была найдена мертвой неподалеку от собственного дома.

«Ее нашли 9 ноября в 16:00 на улице Гоголя, 25, без видимых признаков насильственной смерти», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной версии, причиной смерти пензячки могла стать сердечная недостаточность. Однако окончательные выводы будут сделаны только после проведения доследственной проверки.

Дом № 25 на Гоголя - еще не завершенная трехэтажка, построенная на участке, который для этого не предназначен. В настоящее время разрешенное использование - апартамент-отель. Согласно определению Ленинского районного суда, данный объект нужно привести в соответствие с действующими нормами, а потом завершить строительство и обратиться к городским властям за разрешением на ввод в эксплуатацию.

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Гость|11.11.2019 09:56|

ЭТО БУДЕТ ДОМ ДЛЯ ИГРАНТОВ?

Гость|11.11.2019 10:03|

Будет бордель

Гость|11.11.2019 10:18|

Куда катиься страна,как можно узаконинить такой САМОСТРОЙ в центре города???

Гость|11.11.2019 10:30|

Власть виновата в не достройке дома!!!

Гость|11.11.2019 10:31|

Гость писал(a):

Власть виновата в не достройке дома!!!
точно,а конкретно путин,трамп и рейджеп эрдоган.

Гость|11.11.2019 10:35|

Почему тогда погибшую, если от сердечного приступа, автор, выражайте свои мысли правильно. Или не умеешь?

Гость|11.11.2019 10:35|

Гость писал(a):

Чёрт,пенсия бабкина пропала.
кого зовешь, тот и придет, жди, пустоголовый.

Имя: Гость
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