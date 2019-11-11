11.11.2019 | 09:20

В Пензенском районе выясняют обстоятельства инцидента, случившегося в воскресенье, 10 ноября, на трассе Пенза - Тамбов.

«18:40, сбили человека, лежит на дороге без признаков жизни», - сообщил участник одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

По сведениям ИА «ПензаИнформ», погибший - мужчина 1964 года рождения.

«Он по центру трассы бегал, друг смог обойти его, но кто-то, видимо, не смог», - написал еще один интернет-пользователь.

Кроме того, люди, проезжавшие по трассе, рассказали, что в 20:30 тело все еще лежало на дороге. Рядом стояли две фуры и несколько легковых автомобилей, а также машины ГИБДД и скорой помощи.

Другие подробности случившегося не сообщаются. Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.