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Происшествия | 55-летний мужчина погиб на трассе в Пензенском районе

11.11.2019|09:20
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В Пензенском районе выясняют обстоятельства инцидента, случившегося в воскресенье, 10 ноября, на трассе Пенза - Тамбов.

«18:40, сбили человека, лежит на дороге без признаков жизни», - сообщил участник одной из местных групп в соцсети «Вконтакте».

По сведениям ИА «ПензаИнформ», погибший - мужчина 1964 года рождения.

«Он по центру трассы бегал, друг смог обойти его, но кто-то, видимо, не смог», - написал еще один интернет-пользователь.

Кроме того, люди, проезжавшие по трассе, рассказали, что в 20:30 тело все еще лежало на дороге. Рядом стояли две фуры и несколько легковых автомобилей, а также машины ГИБДД и скорой помощи.

Другие подробности случившегося не сообщаются. Официальных комментариев от ГИБДД пока не поступало.

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