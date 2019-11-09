В субботу, 9 ноября, в районе Бригадирского моста в Пензе произошло ДТП. Фото и видео с места происшествия выложил в Instagram очевидец.
«Дорога на Бригадирский мост. Женщина не справилась с управлением и как с трамплина вылетела именно в этот колодец с водой», - сообщил он.
На кадрах видно, что в глубоком котловане, заполненном водой, находится наполовину затонувшая машина - вероятно, «Лада-Калина». Мужчины помогают автовладелице выбраться из ямы.
Судя по снимкам, она не получила серьезных травм.
Судя по снимкам, она не получила серьезных травм.
Психическую травму получила. Теперь за руль не сядет.