09.11.2019 | 10:28

В субботу, 9 ноября, в районе Бригадирского моста в Пензе произошло ДТП. Фото и видео с места происшествия выложил в Instagram очевидец.

«Дорога на Бригадирский мост. Женщина не справилась с управлением и как с трамплина вылетела именно в этот колодец с водой», - сообщил он.

На кадрах видно, что в глубоком котловане, заполненном водой, находится наполовину затонувшая машина - вероятно, «Лада-Калина». Мужчины помогают автовладелице выбраться из ямы.

Судя по снимкам, она не получила серьезных травм.