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Происшествия | У Бригадирского моста в Пензе автомобиль слетел с дороги в котлован

09.11.2019|10:28
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В субботу, 9 ноября, в районе Бригадирского моста в Пензе произошло ДТП. Фото и видео с места происшествия выложил в Instagram очевидец.

«Дорога на Бригадирский мост. Женщина не справилась с управлением и как с трамплина вылетела именно в этот колодец с водой», - сообщил он.

На кадрах видно, что в глубоком котловане, заполненном водой, находится наполовину затонувшая машина - вероятно, «Лада-Калина». Мужчины помогают автовладелице выбраться из ямы.

Судя по снимкам, она не получила серьезных травм.

Источник — фото, видео instagram.com/mikki_rurki
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Гость|09.11.2019 10:49|

Судя по снимкам, она не получила серьезных травм.

Психическую травму получила. Теперь за руль не сядет.

Гость|09.11.2019 10:55|

А почему эта яма не огорожена?

Гость|09.11.2019 10:57|

^^"Теперь за руль не сядет"

если бы ,еще как сядет

Гость|09.11.2019 11:02|

еще как сядет

Гость|09.11.2019 11:23|

учится летать

Гость|09.11.2019 11:42|

Когда сделают 5 метров асфальта? Из за которых каждый день образуется гигантская пробка, там едут по грязи и все тормозят до 0, а потом едут спокойно

Имя: Гость
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