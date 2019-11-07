07.11.2019 | 16:00

В Бессоновском районе около 18:00 столкнулись BMW и «Жигули». После сильного удара один автомобиль оказался на тротуаре, другой застыл посреди проезжей части. Иномаркой управлял мужчина 1965 года рождения, за рулем легковушки российского производства находился 27-летний гражданин.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2107, а также три пассажира данного автомобиля (в том числе двое несовершеннолетних) получили травмы различной степени тяжести. Женщина-пассажир, которая находилась на переднем правом пассажирском сиденье данного автомобиля, от полученных телесных повреждений скончалась на месте», - сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Пострадал в аварии и пассажир иномарки. Впрочем, после оказания медицинской помощи на месте врачи его отпустили. Водитель BMW жив и здоров.