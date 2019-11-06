06.11.2019 | 20:12

В результате аварии, произошедшей в Бессоновском районе вечером в среду, 6 ноября, погиб один человек и пострадали еще несколько.

По словам очевидцев, ВАЗ-2107 двигался по прямой, а автомобиль BMW поворачивал на перекрестке.

«Решил, что успеет, видимо, но не успел, тормозного у «семерки» даже и не предвиделось. Один труп, детей с матерью в больницу отправили, жесть», - написала свидетельница ЧП в группе «Подслушано | Бессоновка» в соцсети «Вконтакте».

По словам второй участницы сообщества, спустя полтора часа после ДТП труп все еще лежал на проезжей части.

«Там кошмар, авто всмятку. И уже поздно разбираться, кто прав и кто виноват, пострадали люди, и этого уже не изменить», - констатировала женщина.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.