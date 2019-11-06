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Происшествия | В ДТП под Пензой один человек погиб и несколько пострадали

06.11.2019|20:12
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В результате аварии, произошедшей в Бессоновском районе вечером в среду, 6 ноября, погиб один человек и пострадали еще несколько.

По словам очевидцев, ВАЗ-2107 двигался по прямой, а автомобиль BMW поворачивал на перекрестке.

«Решил, что успеет, видимо, но не успел, тормозного у «семерки» даже и не предвиделось. Один труп, детей с матерью в больницу отправили, жесть», - написала свидетельница ЧП в группе «Подслушано | Бессоновка» в соцсети «Вконтакте».

По словам второй участницы сообщества, спустя полтора часа после ДТП труп все еще лежал на проезжей части.

«Там кошмар, авто всмятку. И уже поздно разбираться, кто прав и кто виноват, пострадали люди, и этого уже не изменить», - констатировала женщина.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.

Источник — Фото и видео vk.com/sova_penza
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Гость|06.11.2019 20:18|

Какое 7-е ноября?

Гость|06.11.2019 20:22|

penzainform.ru писал(a):

Один труп,
Непристегнутый?

Гость|06.11.2019 20:36|

Не понял! Ребята, вы чего курили? Сегодня среда 6 ноября!

Гость|06.11.2019 20:40|

не проспались после выходных? 7 ноября:)

Гость|06.11.2019 20:41|

Так сегодня это и было. Пару часов назад.

Гость|06.11.2019 20:48|

Гость писал(a):

Не понял! Ребята, вы чего курили? Сегодня среда 6
Ну кака тебе разница, что кто курил? С тобой не поделятся, успкйся

Гость|06.11.2019 21:05|

Кровавое место - оч много ДТП со смертельным исходом(((( до этого крутяшка на иномарке 2 детишек задавил

Гость|06.11.2019 21:09|

Гость писал(a):

до этого крутяшка на иномарке 2 детишек задавил
Это когда?

Гость|06.11.2019 21:23|

Давно.Лет пять назад

Имя: Гость
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