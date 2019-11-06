В результате аварии, произошедшей в Бессоновском районе вечером в среду, 6 ноября, погиб один человек и пострадали еще несколько.
По словам очевидцев, ВАЗ-2107 двигался по прямой, а автомобиль BMW поворачивал на перекрестке.
«Решил, что успеет, видимо, но не успел, тормозного у «семерки» даже и не предвиделось. Один труп, детей с матерью в больницу отправили, жесть», - написала свидетельница ЧП в группе «Подслушано | Бессоновка» в соцсети «Вконтакте».
По словам второй участницы сообщества, спустя полтора часа после ДТП труп все еще лежал на проезжей части.
«Там кошмар, авто всмятку. И уже поздно разбираться, кто прав и кто виноват, пострадали люди, и этого уже не изменить», - констатировала женщина.
В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Официальных комментариев от представителей ведомства пока не поступало.
Какое 7-е ноября?