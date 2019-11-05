05.11.2019 | 10:04

Утром во вторник, 5 ноября, около 8:15 на перекрестке улиц Красной и Свердлова в Пензе случилось ДТП: столкнулись Volkswagen и «Нива».

Столкновение произошло несмотря на то, что перекресток является регулируемым и светофор в это время работал. По всей видимости, иномарка поворачивала с Красной налево, на Свердлова, а машина отечественного производства ехала прямо в сторону Тамбовской.

Фото с места происшествия предоставил ИА «ПензаИнформ» очевидец события. Судя по тому, как спокойно разговаривают водители машин, в ДТП никто не пострадал, а автомобили получили не слишком сильные механические повреждения.

Это не первая авария, которая происходит на пересечении Свердлова и Красной. В октябре 2018 года там столкнулись автомобили Volkswagen Tiguan и Hyundai Solaris. 21-летний водитель Hyundai получил телесные повреждения. Он был на месте осмотрен медиками и отпущен.

30 мая 2019-го на этом же перекрестке не смогли разъехаться Hyundai Solaris и Renault Sandero. В аварии пострадала 25-летняя пассажирка автомобиля Hyundai, которая была госпитализирована.