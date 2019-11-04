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Происшествия | Прибывшие в дачный массив пожарные не знали о нахождении в доме хозяйки

04.11.2019|15:59
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От ухоженной дачи в садоводческом товариществе «Северная гора» практически ничего не осталось. Огонь уничтожил кровлю кирпичного дома, дощатый сарай, а главное - он убил человека.

Изначально пожарные не предполагали, что хозяева находились в доме. Когда же пламя потушили, выяснилось, что внутри погиб человек. Останки оказались в таком состоянии, что специалисты сразу даже не поняли, кто перед ними: мужчина или женщина.

Впоследствии было установлено, что погибла горожанка. Возгорание произошло вечером, сообщение о нем спасателям поступило около 22:00.

Теперь уже немногие садоводы остаются ночевать в дачных домиках, очень холодно. Возможно, способ, которым женщина пыталась обогреться, и привел к ее гибели.

«На месте пожара работало две единицы техники, 12 человек личного состава. Причина пожара устанавливается», - сообщил начальник смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по Пензенской области Анатолий Дмитриев.

Садоводческое общество, в котором случилась трагедия, расположено рядом с жилым микрорайоном Север.

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