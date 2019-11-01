01.11.2019 | 12:54

В пятницу, 1 ноября, в селе Тешнярь Сосновоборского района произошел крупный пожар.

Сообщение о возгорании на улице Фабричной поступило на пульт дежурного МЧС в 9:36. На место происшествия выехали 5 человек на 3 спецавтомобилях, в том числе добровольные пожарные села Вачелай и рабочего поселка Сосновоборск.

«Пожарные вместе с отцом эвакуировали трех детей, одному из которых 2 года, второму - 3, третьему - 14. Погибших и пострадавших нет», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Сгорела стена деревянного сарая, крытого шифером, на площади 6 квадратных метров. Также огонь уничтожил срубовую баню, крытую железом: в ней сгорел предбанник, а основное помещение выгорело внутри по всей площади - 9 квадратных метров. Благодаря умелым действиям сотрудникам МЧС и добровольцам удалось отстоять жилой дом.