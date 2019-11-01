01.11.2019 | 17:54

В пятницу, 1 ноября, на проспекте Строителей в Пензе иномарка въехала в ВАЗ. Снимками последствий аварии поделились пользователи социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, ДТП случилось около 15:00 недалеко от остановки «Салон быта». На фото запечатлены участники аварии - Hyundai и отечественный автомобиль. По всей видимости, удар был сокрушительный. У иномарки смяло капот, у ВАЗа - багажник.

Пока неизвестно, получили ли травмы водители или пассажиры.

В ночь с 27 на 28 октября на проспекте Строителей напротив библиотеки вилявшая по дороге легковушка выехала на полосу встречного движения, а затем - на газон. Момент ДТП попал на видео.

«Ищу свидетелей данной аварии, виновник скрылся с места ДТП», - написала разместившая запись в соцсети «ВКонтакте» пользовательница.