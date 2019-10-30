30.10.2019 | 11:48

В среду, 30 октября, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Об аварии сообщили очевидцы, выложившие в Сеть снимки с места ДТП. На них видно, что неподалеку от кондитерской фабрики столкнулись Mazda и «Лада-Калина».

После удара машины отнесло на несколько метров друг от друга. У иномарки сильно смяло заднюю часть и оторвало резонатор глушителя.

«Вот это да. Одни запчасти», «Согласен. Очень похоже, что это конструктор!», «Жесть», «А все почему? Правильно, потому что не переобулся и невнимательность на дороге», - высказались комментаторы.