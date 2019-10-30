Пензенское информационное агентство|18+|Среда|30 окт 2019|13:09
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Дождь |
-3oC
-2oC
Завтра | Снег |
  71.33  |  $  64.10

Происшествия | На улице Калинина Mazda потеряла глушитель после ДТП с «Ладой»

30.10.2019|11:48
Печать

В среду, 30 октября, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Об аварии сообщили очевидцы, выложившие в Сеть снимки с места ДТП. На них видно, что неподалеку от кондитерской фабрики столкнулись Mazda и «Лада-Калина».

После удара машины отнесло на несколько метров друг от друга. У иномарки сильно смяло заднюю часть и оторвало резонатор глушителя.

«Вот это да. Одни запчасти», «Согласен. Очень похоже, что это конструктор!», «Жесть», «А все почему? Правильно, потому что не переобулся и невнимательность на дороге», - высказались комментаторы.

Источник — видео Дани Хохлова, vk.com/sova_penza
0
0
0
0
 
Гость|30.10.2019 12:24|

лучшее, что умеют "журналисты" пензаинформа - это воровать новости, фотки и видео из ВК !

Вы хоть бы денег платили админам групп ВК, может они вам видео и фото без своих знаков отдавать будут.

Гость|30.10.2019 13:00|

Жертвы егэ, не одушевляйте автомобиль.

Гость|30.10.2019 13:07|

Новости, которые мы заслужили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 