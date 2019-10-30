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Происшествия | ДТП на трассе в Белинском районе унесло жизнь 23-летнего мужчины

30.10.2019|15:25
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В среду, 30 октября, на трассе Тамбов - Пенза в Белинском районе в результате столкновения большегруза и легковой автомашины погиб человек, еще двое пострадали.

По предварительным данным, авария произошла в 3:00 на 185-м километре дороги. Ее участниками стали КамАЗ, которым управлял 53-летний мужчина, и Hyundai Solaris с 24-летним водителем.

В результате столкновения пассажир иномарки, 23-летний молодой человек, от полученных травм скончался на месте. Водитель и 28-летний мужчина, также находившийся в ней, были доставлены в больницу и отпущены после оказания медицинской помощи.

«По факту случившегося проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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