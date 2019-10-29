29.10.2019 | 15:22

Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий, случившихся в регионе в течение суток. Одна из аварий зарегистрирована в районном поселке Земетчино.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21074, женщина 1958 года рождения, двигаясь по улице Лермонтова со стороны улицы Набережной в направлении улицы Молодежной, допустила опрокидывание транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажир данного автомобиля, мужчина 1955 года рождения, от полученных травм скончались на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

А на выезде из Пензы под колесами автомобиля «Лада-Ларгус» оказался пешеход. Его ранения также стали смертельными. Это ДТП произошло глубокой ночью. Вполне возможно, водитель просто не заметил человека в темной одежде на дороге.