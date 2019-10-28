Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|28 окт 2019|16:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
  70.97  |  $  63.99

Происшествия | В Земетчине легковушка упала с моста, погибли два человека

28.10.2019|16:16
Печать

В понедельник, 28 октября, в Земетчине произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

Фото последствий трагедии появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ упал с моста, давно признанного аварийным.

На снимке запечатлена перевернувшаяся машина, после падения оказавшаяся в речке. Рядом работают специалисты.

В отделении пропаганды регионального УГИБДД прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, авария произошла в 10:40 на улице Лермонтова. За рулем ВАЗ-2107 находилась 61-летняя женщина. В результате происшествия она и ее 64-летний пассажир скончались на месте.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Источник — фото Кирилла Кириллова, vk.com/penza
0
0
0
0
 
Гость|28.10.2019 16:54|

Почему в статье не указан источник фото???

https://vk.com/wall-150741160_17374

Гость|28.10.2019 16:57|

В ЗеметчинО

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 