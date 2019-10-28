28.10.2019 | 11:44

В воскресенье, 28 октября, пензенский рыболов едва не утонул в реке. Об этом в тот же день сообщила пользовательница Сети Татьяна Володина.

«Сегодняшняя рыбалка на ТЭЦ чуть не закончилась трагедией, но все обошлось. Когда в темноте издалека, со стороны плотины, раздался крик, первая мысль была, что к кому-то влетел трофей.

Потом опять. Минут через десять, уже подойдя к тому месту, откуда был крик, увидели, что в воде человек далеко от берега. Голова иногда полностью уходила под воду. Наготове были только спиннинги. Кричали ему, фонарями светили, крепкий парень, тяжело ему было, но доплыл», - написала женщина.

По ее словам, мужчина провел в холодной воде около получаса.

«Каким-то чудом добрался до отмели, но еще долго, из-за того, что ослаб и в забродниках, добирался к берегу. Живой. Куртку с ключами от машины тоже выловили», - заключила пензячка.

«Походу люлечника снесло», «А его и снесло», - прокомментировали пост другие пользователи.