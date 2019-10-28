28.10.2019 | 16:13

Один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, получили серьезные травмы. Авария случилась в Нижнеломовском районе. Около пяти часов вечера там произошло столкновение двух легковушек.

«Автомобиля ВАЗ-21154 под управлением водителя-мужчины 1985 года рождения и автомобиля «Лада-Гранта» под управлением водителя-женщины 1988 года рождения», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Управлявший первой скончался на месте происшествия. Его пассажир, а также люди из другой машины, в салоне которой находился и 9-летний мальчик, госпитализированы.