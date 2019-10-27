27.10.2019 | 11:44

Вечером в субботу, 26 октября, на улице 8 Марта в Пензе под колеса машины попал пешеход. Фото с места инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте» в 23:29.

На снимке запечатлены легковушка, водитель которой, по всей видимости, совершил наезд, а также автомобиль скорой помощи. Инцидент случился на хорошо освещенном пешеходном переходе.

Насколько сильно пострадал человек в результате наезда, на данный момент неизвестно.

18 октября на проспекте Победы под машину попал мужчина, вместе с компанией переходивший дорогу в неположенном месте. Как сообщили очевидцы, он был нетрезв.