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Происшествия | В Пензе в ДТП на улице 8 Марта пострадал пешеход

27.10.2019|11:44
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Вечером в субботу, 26 октября, на улице 8 Марта в Пензе под колеса машины попал пешеход. Фото с места инцидента появилось в социальной сети «ВКонтакте» в 23:29.

На снимке запечатлены легковушка, водитель которой, по всей видимости, совершил наезд, а также автомобиль скорой помощи. Инцидент случился на хорошо освещенном пешеходном переходе.

Насколько сильно пострадал человек в результате наезда, на данный момент неизвестно.

18 октября на проспекте Победы под машину попал мужчина, вместе с компанией переходивший дорогу в неположенном месте. Как сообщили очевидцы, он был нетрезв.

Источник — фото Сарвара Мадмуратова, vk.com/sova_penza
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