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Происшествия | Перекресток ул. Калинина и Красной Горки не поделили фургон и легковушка

27.10.2019|10:13
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Вечером в субботу, 26 октября, на пересечении улиц Калинина и Красной Горки в Пензе столкнулись фургон и легковой автомобиль.

Сообщение о ДТП появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Магазин Южный. Время 19:08», - написали очевидцы.

На фото к посту можно видеть, что передняя часть легковушки в результате инцидента существенно пострадала. Что касается фургона, то удар пришелся ему в бок.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

14 октября на улице Калинина в Пензе, рядом с торговым центром «Фортуна», 24-летний водитель Audi въехал в ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар, и сбил 67-летнего пешехода. Пенсионер получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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