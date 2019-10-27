27.10.2019 | 10:13

Вечером в субботу, 26 октября, на пересечении улиц Калинина и Красной Горки в Пензе столкнулись фургон и легковой автомобиль.

Сообщение о ДТП появилось в социальной сети «ВКонтакте». «Магазин Южный. Время 19:08», - написали очевидцы.

На фото к посту можно видеть, что передняя часть легковушки в результате инцидента существенно пострадала. Что касается фургона, то удар пришелся ему в бок.

Официальной информации о случившемся на данный момент нет.

14 октября на улице Калинина в Пензе, рядом с торговым центром «Фортуна», 24-летний водитель Audi въехал в ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар, и сбил 67-летнего пешехода. Пенсионер получил серьезные травмы и был госпитализирован.