27.10.2019 | 16:32

В воскресенье, 27 октября, на улице Антонова в Пензе случилось серьезное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

По словам очевидцев, авария произошла у магазина «Восток». Около 14:00 там столкнулись таксомотор Hyundai и отечественная легковушка.

Оба автомобиля сильно пострадали. На снимках, появившихся в социальной сети «ВКонтакте», можно видеть, что у «Яндекс.Такси» повреждена передняя часть справа. ВАЗ после столкновения оказался на тротуаре, у него покорежена тоже правая сторона.

На данный момент неизвестно, получили ли травмы в ДТП люди.

20 октября автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» столкнулся с легковушкой в микрорайоне Запрудном в Пензе. В результате ДТП обе машины также существенно пострадали.