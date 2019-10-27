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Происшествия | На ул. Антонова в Пензе после ДТП с «Яндекс.Такси» ВАЗ вылетел на тротуар

27.10.2019|16:32
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В воскресенье, 27 октября, на улице Антонова в Пензе случилось серьезное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».

По словам очевидцев, авария произошла у магазина «Восток». Около 14:00 там столкнулись таксомотор Hyundai и отечественная легковушка.

Оба автомобиля сильно пострадали. На снимках, появившихся в социальной сети «ВКонтакте», можно видеть, что у «Яндекс.Такси» повреждена передняя часть справа. ВАЗ после столкновения оказался на тротуаре, у него покорежена тоже правая сторона.

На данный момент неизвестно, получили ли травмы в ДТП люди.

20 октября автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» столкнулся с легковушкой в микрорайоне Запрудном в Пензе. В результате ДТП обе машины также существенно пострадали.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|27.10.2019 17:06|

Опять гоблины Яндекса отличились умом и сообразительностью!

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