В воскресенье, 27 октября, на улице Антонова в Пензе случилось серьезное ДТП с участием автомобиля с символикой «Яндекс.Такси».
По словам очевидцев, авария произошла у магазина «Восток». Около 14:00 там столкнулись таксомотор Hyundai и отечественная легковушка.
Оба автомобиля сильно пострадали. На снимках, появившихся в социальной сети «ВКонтакте», можно видеть, что у «Яндекс.Такси» повреждена передняя часть справа. ВАЗ после столкновения оказался на тротуаре, у него покорежена тоже правая сторона.
На данный момент неизвестно, получили ли травмы в ДТП люди.
20 октября автомобиль с символикой «Яндекс.Такси» столкнулся с легковушкой в микрорайоне Запрудном в Пензе. В результате ДТП обе машины также существенно пострадали.
Опять гоблины Яндекса отличились умом и сообразительностью!