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Происшествия | В Карелии медведь из пензенского шапито едва не задрал дрессировщика

24.10.2019|11:44
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В среду, 23 октября, в городе Олонец Республики Карелии едва не произошла трагедия: на цирковом представлении медведь напал на дрессировщика и начал терзать его.

Видео с места событий размещено в группе «Подслушано в Петрозаводске» соцсети «ВКонтакте». На нем видно, как крупный медведь идет на задних лапах, толкая передними тачку. Дрессировщик встает перед ним и скрещивает руки над головой, приказывая остановиться. Когда же мужчина начинает двигаться мимо медведя, тот неожиданно нападает на него, пытается вцепиться зубами ему в правое предплечье и валит на пол. Мужчину спасает лишь то, что на питомце надет намордник.

В этот момент к зверю подбегает другой работник цирка и принимается пинать его ногой. В зале кричат зрители и визжат испуганные дети. При этом арена не имеет никакого ограждения.

«Здоровенный медведь в цирке в Олонце чуть не съел людей! И никакой безопасности для зрителей! Кто это контролирует?» - подписал ролик его автор.

Инцидентом заинтересовались следственные органы. Они выяснили, что цирк-шапито «Аншлаг» принадлежит индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Пензе.

«По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался. По признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится проверка.

Будут установлены все обстоятельства произошедшего и будет принято процессуальное решение», - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Карелия.

Источник — видео Галины Гурьевой, vk.com/podslushanovptz
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Гость|24.10.2019 12:02|

Пензенские шапито лучшие в мире!

Гость|24.10.2019 12:07|

Не нужно из зверей верёвки вить. Молодец Михайлыч.

Гость|24.10.2019 12:07|

А в Пензе, не только медведи такие, но и сами пензюки - вроде дрессированные, но готовы задрать любого.

Гость|24.10.2019 12:24|

Вообще то миха в наморднике был и серьезно покусать не мог по определению, разве что заломать.

Гость|24.10.2019 12:27|

Мишка, красава! нехрен животных мучать.

предлагаю органам проверить дальнейшее содержание медведя, чтобы злые двуногие ему не навредили

Гость|24.10.2019 12:29|

Был недоволен завтраком, мало, поэтому и напал. Кормите Топтыгина лучше, он не пенсионер, постояное чувство голода испытывать не привык..

Гость|24.10.2019 12:32|

Ой ржу немогу как красиво

Гость|24.10.2019 12:33|

А что дальше не показали там же точно задер был.

Имя: Гость
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