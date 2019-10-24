24.10.2019 | 11:44

В среду, 23 октября, в городе Олонец Республики Карелии едва не произошла трагедия: на цирковом представлении медведь напал на дрессировщика и начал терзать его.

Видео с места событий размещено в группе «Подслушано в Петрозаводске» соцсети «ВКонтакте». На нем видно, как крупный медведь идет на задних лапах, толкая передними тачку. Дрессировщик встает перед ним и скрещивает руки над головой, приказывая остановиться. Когда же мужчина начинает двигаться мимо медведя, тот неожиданно нападает на него, пытается вцепиться зубами ему в правое предплечье и валит на пол. Мужчину спасает лишь то, что на питомце надет намордник.

В этот момент к зверю подбегает другой работник цирка и принимается пинать его ногой. В зале кричат зрители и визжат испуганные дети. При этом арена не имеет никакого ограждения.

«Здоровенный медведь в цирке в Олонце чуть не съел людей! И никакой безопасности для зрителей! Кто это контролирует?» - подписал ролик его автор.

Инцидентом заинтересовались следственные органы. Они выяснили, что цирк-шапито «Аншлаг» принадлежит индивидуальному предпринимателю, зарегистрированному в Пензе.

«По предварительным данным, никто из зрителей не пострадал. Дрессировщик от оказания медицинской помощи отказался. По признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится проверка.

Будут установлены все обстоятельства произошедшего и будет принято процессуальное решение», - сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Республике Карелия.