22.10.2019 | 13:30

Вечером в понедельник, 21 октября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 18:43 на 13-м километре трассы Пенза - Кондоль 64-летний пенсионер на «Ладе-Гранте» сбил 56-летнего пешехода, после чего столкнулся с «Ладой-Вестой». Последней управлял 39-летний мужчина.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, водителя «Весты» после оказания медицинской помощи отпустили, пенсионер из «Гранты» не пострадал.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.