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Происшествия | Под Пензой «Гранта» сбила пешехода и въехала в «Весту», есть погибший

22.10.2019|13:30
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Вечером в понедельник, 21 октября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.

По предварительным данным, в 18:43 на 13-м километре трассы Пенза - Кондоль 64-летний пенсионер на «Ладе-Гранте» сбил 56-летнего пешехода, после чего столкнулся с «Ладой-Вестой». Последней управлял 39-летний мужчина.

В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, водителя «Весты» после оказания медицинской помощи отпустили, пенсионер из «Гранты» не пострадал.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|22.10.2019 14:23|

Ну вот - можете же, когда захотите! Возраст каждого участника ДТП указан. Молодцы!

Имя: Гость
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