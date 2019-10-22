Вечером в понедельник, 21 октября, в Пензенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек.
По предварительным данным, в 18:43 на 13-м километре трассы Пенза - Кондоль 64-летний пенсионер на «Ладе-Гранте» сбил 56-летнего пешехода, после чего столкнулся с «Ладой-Вестой». Последней управлял 39-летний мужчина.
В результате аварии пешеход от полученных травм скончался на месте, водителя «Весты» после оказания медицинской помощи отпустили, пенсионер из «Гранты» не пострадал.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Ну вот - можете же, когда захотите! Возраст каждого участника ДТП указан. Молодцы!