18.10.2019 | 18:57

От удара током на линии электропередачи погиб редкий представитель семейства совиных - длиннохвостая неясыть. Отвечать будет садоводческое некоммерческое товарищество, по территории которого проходит ЛЭП. Она должна быть оборудована устройствами защиты птиц - это забота СНТ.

«К линиям электропередачи и другим техническим сооружениям предъявляются особые требования по защите животных. Об этом должны были знать инженерно-технические службы СНТ в лице инженера, председатель. Кроме требований, существуют и определенные условия эксплуатации», - пояснил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Евгений Барбашкин.

Неясыть сотрудники минлесхоза обнаружили в ходе плановой проверки линии электропередачи.

Летом за отсутствие защиты птиц было оштрафовано на 50 тысяч рублей одно из юридических лиц. Теперь составлен административный материал и на товарищество, на территории которого погибла сова. Ущерб, причиненный животному миру, составил 5 215 рублей.