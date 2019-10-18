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Происшествия | За гибель неясыти от удара током ответит садоводческое товарищество

18.10.2019|18:57
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От удара током на линии электропередачи погиб редкий представитель семейства совиных - длиннохвостая неясыть. Отвечать будет садоводческое некоммерческое товарищество, по территории которого проходит ЛЭП. Она должна быть оборудована устройствами защиты птиц - это забота СНТ.

«К линиям электропередачи и другим техническим сооружениям предъявляются особые требования по защите животных. Об этом должны были знать инженерно-технические службы СНТ в лице инженера, председатель. Кроме требований, существуют и определенные условия эксплуатации», - пояснил начальник охотуправления Минлесхоза Пензенской области Евгений Барбашкин.

Неясыть сотрудники минлесхоза обнаружили в ходе плановой проверки линии электропередачи.

Летом за отсутствие защиты птиц было оштрафовано на 50 тысяч рублей одно из юридических лиц. Теперь составлен административный материал и на товарищество, на территории которого погибла сова. Ущерб, причиненный животному миру, составил 5 215 рублей.

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Гость|18.10.2019 19:26|

Лосей сбивают,опять водители виновны! А когда же чиновники будут виноваты???!!

Гость|18.10.2019 19:27|

Люди мрут от онкологии и ни кто не виновен!

Гость|18.10.2019 19:37|

Гость писал(a):

А когда же чиновники будут виноваты???!!
Когда всё своруют и вырубят весь лес.

Дмитрий Н. Мотовилов|18.10.2019 19:47|

Гость писал(a):

Люди мрут от онкологии и ни кто не виновен!
Исследование показало, больной умер от вскрытия

Имя: Гость
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