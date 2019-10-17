17.10.2019 | 15:20

В среду, 16 октября, в результате ДТП на трассе в Лунинском районе пострадал 27-летний мужчина.

Авария произошла в 3:00 на 87-м километре дороги из Пензы в Лунино. 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем Audi А6, врезался в отбойник, съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили сам автомобилист и его 27-летний пассажир.

«Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен, пассажир был доставлен в медучреждение», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту произошедшего проводится проверка.

Аналогичное ДТП случилось 7 октября в Городищенском районе. 27-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в препятствие. В результате от полученных травм мужчина погиб на месте.

8 октября на трассе М5 у села Бакшеевка в Бессоновском районе в кювет опрокинулась фура. Пострадали 39-летний водитель большегруза и его 20-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их.