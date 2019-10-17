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Происшествия | На трассе в Лунинском районе Audi въехал в отбойник и опрокинулся

17.10.2019|15:20
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В среду, 16 октября, в результате ДТП на трассе в Лунинском районе пострадал 27-летний мужчина.

Авария произошла в 3:00 на 87-м километре дороги из Пензы в Лунино. 21-летний молодой человек, управлявший автомобилем Audi А6, врезался в отбойник, съехал в кювет и опрокинулся. Травмы получили сам автомобилист и его 27-летний пассажир.

«Водитель после оказания медицинской помощи был отпущен, пассажир был доставлен в медучреждение», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

По факту произошедшего проводится проверка.

Аналогичное ДТП случилось 7 октября в Городищенском районе. 27-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал в кювет, где машина опрокинулась и врезалась в препятствие. В результате от полученных травм мужчина погиб на месте.

8 октября на трассе М5 у села Бакшеевка в Бессоновском районе в кювет опрокинулась фура. Пострадали 39-летний водитель большегруза и его 20-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их.

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Гость|17.10.2019 15:38|

penzainform.ru писал(a):

Авария произошла в 3:00 на 87-м километре дороги из Пензы в Лунино
А сколько километров от Пензы до Лунино?

Гость|17.10.2019 15:39|

Хосподя ... опять пьяные иномарки

Гость|17.10.2019 15:40|

penzainform.ru писал(a):

на 87-м километре
Наверняка журналисты считали туда и обратно. Т.е. на обратном пути стукнулся...

Гость|17.10.2019 15:46|

Это уже за Большим Вьясом. Практически на границе с РМ.

Просто дорога называется Пенза - Лунино - граница области.

Имя: Гость
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