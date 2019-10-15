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Происшествия | В Пензе два ВАЗа отметились в ДТП напротив галереи почета и славы

15.10.2019|12:22
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Около полудня во вторник, 15 октября, на улице Кирова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

«Лады» столкнулись прямо напротив Галереи почета и славы Пензенской области и площади Ленина. После удара они заняли обе полосы движения в сторону Центрального рынка.

«Пробка небольшая в сторону рынка», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидица последствий аварии.

Оба автомобиля получили механические повреждения. По неофициальным данным, никто из людей не пострадал.

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Гость|15.10.2019 13:29|

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