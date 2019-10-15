15.10.2019 | 12:22

Около полудня во вторник, 15 октября, на улице Кирова в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух отечественных автомобилей.

«Лады» столкнулись прямо напротив Галереи почета и славы Пензенской области и площади Ленина. После удара они заняли обе полосы движения в сторону Центрального рынка.

«Пробка небольшая в сторону рынка», - написала в редакцию ИА «ПензаИнформ» очевидица последствий аварии.

Оба автомобиля получили механические повреждения. По неофициальным данным, никто из людей не пострадал.