14.10.2019 | 18:32

Дорожная обстановка в микрорайоне Арбеково в Пензе осложнилась из-за рухнувшего на проезжую часть столба. Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 октября.

Световая опора перегородила правую полосу дороги, ведущей из центра в Арбековскую заставу. В результате в час-пик здесь образовалась пробка. Автомобили стояли от кольца в районе ТЦ «Весна».

Фотографию с места ДТП прислала в редакцию «ПензаИнформ» читательница. Она рассказала, что водитель автобуса № 54, в котором она ехала, отказался следовать до конечной.

«Он заявил, что дальше не поедет – якобы все стоит, и мы можем и до 10 вечера прождать в салоне, пока пробка рассосется. Но через несколько минут после того, как мы вышли, поток потихоньку двинулся с места», - пояснила горожанка.

По ее словам, фотография была сделана незадолго до 18:00. На месте работали сотрудники ГИБДД. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:30, сложности на этом участке сохранялись.

По сообщению других очевидцев, в результате падения столба пострадал автомобиль ВАЗ. Снимки размещены в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

1 октября в этом районе произошла еще одна авария: легковой автомобиль врезался в столб.