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Происшествия | В Арбекове рухнувший на дорогу столб спровоцировал затор

14.10.2019|18:32
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Дорожная обстановка в микрорайоне Арбеково в Пензе осложнилась из-за рухнувшего на проезжую часть столба. Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 октября.

Световая опора перегородила правую полосу дороги, ведущей из центра в Арбековскую заставу. В результате в час-пик здесь образовалась пробка. Автомобили стояли от кольца в районе ТЦ «Весна».

Фотографию с места ДТП прислала в редакцию «ПензаИнформ» читательница. Она рассказала, что водитель автобуса № 54, в котором она ехала, отказался следовать до конечной.

«Он заявил, что дальше не поедет – якобы все стоит, и мы можем и до 10 вечера прождать в салоне, пока пробка рассосется. Но через несколько минут после того, как мы вышли, поток потихоньку двинулся с места», - пояснила горожанка.

По ее словам, фотография была сделана незадолго до 18:00. На месте работали сотрудники ГИБДД. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 18:30, сложности на этом участке сохранялись.

По сообщению других очевидцев, в результате падения столба пострадал автомобиль ВАЗ. Снимки размещены в одной из пензенских групп в соцсети «Вконтакте».

1 октября в этом районе произошла еще одна авария: легковой автомобиль врезался в столб.

Источник — Фото № 2 vk.com/sova_penza
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Гость|14.10.2019 18:48|

столбы вышли на тропу войны!

Вчера на Воронова, сегодня тут.

Гость|14.10.2019 18:51|

На ул. Пушкина стоят столбы как полупьяные , скоро тоже рухнут.

Имя: Гость
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