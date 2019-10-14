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Происшествия | Следователи установят причину смерти мужчины, чье тело нашли в Терновке

14.10.2019|15:31
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Следственное управление СК РФ по Пензенской области проводит проверку по факту смерти мужчины, чье тело обнаружили в пятницу, 11 октября, на Экспериментальной улице.

Ранее сообщалось, что труп из коллектора теплотрассы извлекли сотрудники областного пожарно-спасательного центра.

«Погибший - мужчина 1967 года рождения. При первоначальном осмотре на теле не обнаружили признаков насильственной смерти, однако оно имеет гнилостные изменения», - рассказала ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Татьяна Махницкая.

Точную причину гибели горожанина установит судебно-медицинская экспертиза.

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Гость|14.10.2019 15:56|

Установят не следователи, а паталогоанатомы, хотя о чем это мы, у вас всегда заголовки неграмотные.

Имя: Гость
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