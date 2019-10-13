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Происшествия | В Терновке поспешивший водитель попал в «ДТП на ровном месте»

13.10.2019|14:05
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Момент ДТП на пересечении улиц Терновского и Петровской попал в объектив видеокамеры. Ролик в субботу, 12 октября, выложил в социальную сеть Instagram горожанин Андрей.

Кадры запечатлели пешеходный переход, который на немаленькой скорости проезжает легковой автомобиль. Однако его водитель, видимо, отметив, что двигается на красный сигнал светофора, внезапно останавливается и сдает назад, пересекая зебру и пытаясь попасть за стоп-линию.

Маневр можно было бы считать удавшимся, если бы у нее в этот момент не затормозила другая машина. Последовал неизбежный удар.

«ДТП на ровном месте», - так назвал свое видео пензенец.

У большинства пользователей поторопившийся водитель вызвал возмущение. «Как такие добивают. Уже нарушил, этого не исправить, да езжай ты дальше. Нет, нужно аварию еще затеять», «Движение задним ходом на пешеходном переходе – лишение прав уже», «Лучше б оставался на месте», - написали они.

Некоторые комментаторы увидели в инциденте повод пошутить: «Оригинальное знакомство», «Это просто перекресток такой неудачный».

Источник — видео avmnekin, instagram.com/penza_info58
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