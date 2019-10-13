13.10.2019 | 16:27

В воскресенье, 13 октября, на улице Воронова в Пензе на проезжую часть рухнула световая опора. По сообщению очевидцев, в нее въехал легковой автомобиль. Снимок с места ЧП появился в социальных сетях.

На фото можно видеть лежащий на дороге столб, перекрывший полосу движения. Фонарь разбит. На газоне, далеко за пределами проезжей части и тротуара, стоит темная легковушка.

Обстоятельства и подробности ДТП на данный момент неизвестны. Пострадавших в нем, по всей видимости, нет.

Аналогичные аварии на дорогах Пензенской области нередки. 29 июня в Кузнецке автомобиль Renault врезался в опору линии электропередачи с такой силой, что она рухнула.

28 июня в областном центре на улице Гагарина автобус, следовавший по маршруту № 165, снес светофорный столб. А 29 марта на кольце у «Арбековской заставы» от удара автобуса № 70 упала световая опора. Пострадала и сама машина.