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Происшествия | На ул. Воронова в Пензе под ударом легковушки не устоял фонарный столб

13.10.2019|16:27
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В воскресенье, 13 октября, на улице Воронова в Пензе на проезжую часть рухнула световая опора. По сообщению очевидцев, в нее въехал легковой автомобиль. Снимок с места ЧП появился в социальных сетях.

На фото можно видеть лежащий на дороге столб, перекрывший полосу движения. Фонарь разбит. На газоне, далеко за пределами проезжей части и тротуара, стоит темная легковушка.

Обстоятельства и подробности ДТП на данный момент неизвестны. Пострадавших в нем, по всей видимости, нет.

Аналогичные аварии на дорогах Пензенской области нередки. 29 июня в Кузнецке автомобиль Renault врезался в опору линии электропередачи с такой силой, что она рухнула.

28 июня в областном центре на улице Гагарина автобус, следовавший по маршруту № 165, снес светофорный столб. А 29 марта на кольце у «Арбековской заставы» от удара автобуса № 70 упала световая опора. Пострадала и сама машина.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|13.10.2019 16:58|

Опять эти столбы дорогу перебегают

Гость|13.10.2019 17:11|

Это результат пропаганды ГАИ столбов))

Гость|13.10.2019 17:25|

Опять фотки из вк воруете

Гость|13.10.2019 17:25|

У столба осаго была?

Гость|13.10.2019 18:10|

Так ему и надо.

Имя: Гость
Комментарий:

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