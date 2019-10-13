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Происшествия | На проспекте Строителей в Пензе под колеса легковушки попал пешеход

13.10.2019|11:21
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В субботу, 12 октября, на проспекте Строителей в Пензе случилось ДТП с участием пешехода. Видео его последствий выложил в соцсеть «ВКонтакте» очевидец.

«Сбили человека. Арбеково, где остановка «Аптека». Время 22:00», - написал он.

На кадрах запечатлен лежащий на проезжей части мужчина. Пострадавший не двигается. Рядом с ним стоит легковушка, под колеса которой пешеход и попал.

На данный момент официальной информации о ДТП нет.

11 октября на проспекте Строителей, на пешеходном переходе у дворца спорта «Буртасы», 50-летний водитель автомобиля Datsun сбил 9-летнего мальчика. Ребенок получил травмы.

Источник — видео vk.com/sova_penza
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