10.10.2019 | 17:21

В среду, 9 октября, пересечение улиц Терновского и Сухумской в Пензе, славящееся частыми ДТП, стало местом двух аварий с интервалом чуть более получаса.

Оба инцидента запечатлела камера, запись с которой появилась в социальной сети «ВКонтакте.

На первом ролике, записанном в 19:40, можно увидеть как в ДТП попадает автомобиль с символикой «Яндекс.Такси». Его водитель начинает поворот налево, на улицу Сухумскую, но довести маневр до конца мешает врезающая в бок таксомотора легковушка, которая двигалась по улице Терновского в сторону аэропорта.

Вторая запись сделана в 20:14. На сей раз едва не лоб в лоб столкнулись две легковушки. Водитель одной из них ехал по улице Сухумской и готовился к повороту на Терновского, а другой на большой скорости двигался по улице Терновского в сторону аэропорта. После удара машину спешившего автолюбителя отнесло с середины перекрестка к пешеходному переходу и развернуло.

Утром 9 октября в областном центре за несколько часов произошло 14 ДТП, спровоцировавших транспортный коллапс. Причиной аварий стал гололед. И. о. главы администрации города Сергей Волков объявил выговор лицам, ответственным за содержание дорог в Пензе.