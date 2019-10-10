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Происшествия | Моменты двух ДТП на перекрестке в Терновке попали на видео

10.10.2019|17:21
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В среду, 9 октября, пересечение улиц Терновского и Сухумской в Пензе, славящееся частыми ДТП, стало местом двух аварий с интервалом чуть более получаса.

Оба инцидента запечатлела камера, запись с которой появилась в социальной сети «ВКонтакте.

На первом ролике, записанном в 19:40, можно увидеть как в ДТП попадает автомобиль с символикой «Яндекс.Такси». Его водитель начинает поворот налево, на улицу Сухумскую, но довести маневр до конца мешает врезающая в бок таксомотора легковушка, которая двигалась по улице Терновского в сторону аэропорта.

Вторая запись сделана в 20:14. На сей раз едва не лоб в лоб столкнулись две легковушки. Водитель одной из них ехал по улице Сухумской и готовился к повороту на Терновского, а другой на большой скорости двигался по улице Терновского в сторону аэропорта. После удара машину спешившего автолюбителя отнесло с середины перекрестка к пешеходному переходу и развернуло.

Утром 9 октября в областном центре за несколько часов произошло 14 ДТП, спровоцировавших транспортный коллапс. Причиной аварий стал гололед. И. о. главы администрации города Сергей Волков объявил выговор лицам, ответственным за содержание дорог в Пензе.

Источник — видео пользователя John Kramer, www.youtube.com
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Гость|10.10.2019 17:54|

Это всё скопированно с группы Сова в контакте. Вот работа , воровать новости и за деньги делать на пробках продажу квартир в Арбеково

Гость|10.10.2019 17:55|

Опять дикие буртасы никому не помешали. Да что ж такое то, не мешают и не мешают!

Гость|10.10.2019 18:26|

Перекрёсток дураков.

Гость|10.10.2019 18:49|

Там с средней полосы разрешён поворот только на право, вот ивстрял водитель.

Гость|10.10.2019 18:52|

Когда там повесят камеры фиксации нарушений?

Наглецы все - нищеброды. Только штраф их остановит от нарушений.

Гость|10.10.2019 19:34|

Только дебил мог придумать такие знаки

Гость|10.10.2019 20:22|

терновка-зло!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

Гость|10.10.2019 20:31|

Гость писал(a):

терновка-зло!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Согласен ! Донное дно. Ядовитое.

Гость|11.10.2019 08:52|

Гость писал(a):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Еще какое)))))))))))

Имя: Гость
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