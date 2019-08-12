12.08.2019 | 12:07

В понедельник, 12 августа, на улице Злобина в Пензе случилось массовое ДТП. Кадрами с места происшествия поделился в сети Instagram очевидец последствий аварии.

«Как всегда, без «Яндекса» не обошлось», - резюмировал автор.

Судя по записи, ДТП случилось у дома № 52а. Участниками аварии стали грузовая «Газель», «Лада» с символикой «Яндекс.Такси», иномарка и грузовик с цистерной. Наибольшие повреждения получили «Газель» и иномарка.

7 августа на перекрестке улиц Ударной и Гагарина в Пензе столкнулись «Яндекс.Такси» и Mitsubishi. Обе машины получили значительные механические повреждения.