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Происшествия | На улице Злобина в Пензе «Яндекс.Такси» стало участником массового ДТП

12.08.2019|12:07
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В понедельник, 12 августа, на улице Злобина в Пензе случилось массовое ДТП. Кадрами с места происшествия поделился в сети Instagram очевидец последствий аварии.

«Как всегда, без «Яндекса» не обошлось», - резюмировал автор.

Судя по записи, ДТП случилось у дома № 52а. Участниками аварии стали грузовая «Газель», «Лада» с символикой «Яндекс.Такси», иномарка и грузовик с цистерной. Наибольшие повреждения получили «Газель» и иномарка.

7 августа на перекрестке улиц Ударной и Гагарина в Пензе столкнулись «Яндекс.Такси» и Mitsubishi. Обе машины получили значительные механические повреждения.

Источник — видео ivan.058, instagram.com
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Гость|12.08.2019 12:36|

Виновата газель, которая решила развернуться там, где нельзя.

На Злобина камер надо штук 5 поставить, ловить умников, кто с моста бухло едет и разворачивается где им хочется

Имя: Гость
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