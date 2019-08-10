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Происшествия | Свидетели о серьезном ДТП в Терновке: «Водитель ВАЗа был под наркотиками»

10.08.2019|14:14
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Вечером в пятницу, 9 августа, в Пензе произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. Сообщение о нем появилось в социальной сети Instagram.

По словам очевидцев, на пересечении улицы Терновского и Электрического проезда в автомобиль Kia Spectra въехал ВАЗ-2110.

«Водитель ВАЗа был под наркотиками и алкоголем», - сообщил свидетель аварии.

На фото запечатлен автомобиль Kia с сильно пострадавшей передней частью (капот и крыло). Рядом стоит машина скорой помощи. Второй участник ДТП в кадр не попал.

Официальной информации о пострадавших на данный момент нет.

Источник — фото chp_penza, instagram.com
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