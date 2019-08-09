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Происшествия | В Сети появился момент столкновения фуры и легковушки на М5 в Кузнецке

09.08.2019|11:44
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В пятницу, 9 августа, в Кузнецке на трассе М5 столкнулись фура и легковая машина. Видеофиксация момента ДТП появилась в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, авария произошла в 8:03 на перекрестке у дилерского центра «Автомастер». Водитель фуры пропустил запрещающий сигнал светофора и въехал в легковушку.

«В результате ДТП никто не пострадал», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

14 июля на трассе М5 в границах Кузнецка столкнулись Lada XRAY и Chery Amulet. Отечественным автомобилем управлял 69-летний мужчина, иномаркой - 36-летний. Пассажир «Лады», женщина 1952 года рождения, получила травмы, от которых скончалась на месте.

Источник — видео vk.com/autokuznetsk
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