09.08.2019 | 11:44

В пятницу, 9 августа, в Кузнецке на трассе М5 столкнулись фура и легковая машина. Видеофиксация момента ДТП появилась в соцсети «ВКонтакте».

Судя по кадрам, авария произошла в 8:03 на перекрестке у дилерского центра «Автомастер». Водитель фуры пропустил запрещающий сигнал светофора и въехал в легковушку.

«В результате ДТП никто не пострадал», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

14 июля на трассе М5 в границах Кузнецка столкнулись Lada XRAY и Chery Amulet. Отечественным автомобилем управлял 69-летний мужчина, иномаркой - 36-летний. Пассажир «Лады», женщина 1952 года рождения, получила травмы, от которых скончалась на месте.