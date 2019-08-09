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Происшествия | Очевидцы о последствиях ДТП на М5 в Пензе: «Машина - в комок»

09.08.2019|17:40
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В пятницу, 9 августа, на трассе М5 в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, в 14:25 на 641-м километре трассы 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся.

«В результате ДТП мужчина, а также его пассажирка - женщина 1975 года рождения - получили травмы и были доставлены в больницу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

Фото с места последствий аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам выложившего их пользователя, автомобиль превратился в маленький комок металла, марку которого трудно опознать.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость|09.08.2019 18:08|

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в 14:25 на 641-м километре трассы 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся.
От фуры что то отвалилось?Там трасса новая ,асфальт идеальный.

Гость|09.08.2019 18:33|

там движуха мин 120 у михалыча даже усы заворачивались

Гость|09.08.2019 18:52|

у олеси очки аж слетели

Имя: Гость
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