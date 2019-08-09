В пятницу, 9 августа, на трассе М5 в Пензе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие.
По предварительным данным, в 14:25 на 641-м километре трассы 49-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением, наехал на препятствие и опрокинулся.
«В результате ДТП мужчина, а также его пассажирка - женщина 1975 года рождения - получили травмы и были доставлены в больницу», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального УГИБДД.
Фото с места последствий аварии появились в социальной сети «ВКонтакте». По словам выложившего их пользователя, автомобиль превратился в маленький комок металла, марку которого трудно опознать.
penzainform.ru писал(a):От фуры что то отвалилось?Там трасса новая ,асфальт идеальный.