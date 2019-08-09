09.08.2019 | 09:28

В пятницу, 9 августа, в Сети появилось видео, запечатлевшее момент ДТП в Заречном, в котором погиб лось.

Авария случилась около 21:00 7 августа напротив завода «Сигнал». Наезд на животное совершил 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114.

Видеорегистратор зафиксировал, что на проезжей части лось появился будто ниоткуда. «Видно, что автор ждал, когда габариты впереди ехавшего авто скроются и он сможет включить дальний свет фар, дабы не слепить водителя спереди», - пояснил пользователь, выложивший кадры.

В результате ДТП водитель получил небольшие ссадины. Медики, прибывшие на место происшествия, оказали ему помощь. От госпитализации молодой человек отказался.

Сотрудники регионального минлесхоза определили, что погибшему лосю было не менее трех лет. Ущерб лесному хозяйству составил 80 000 рублей.