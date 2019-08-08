08.08.2019 | 09:16

Вечером в среду, 7 августа, на улице Кирова в Пензе случилось ДТП с участием скутера и машины для уборки улиц.

Столкновение произошло напротив ЦУМа. Фото последствий происшествия появились в социальной сети «ВКонтакте». На них запечатлен лежащий перед машиной для уборки улиц скутер, рядом работают сотрудники ГИБДД.

«Коммунальная машина еле едет, как так-то?» - задались вопросом пензенцы.

Один из очевидцев сообщил, что на месте ДТП не видел пострадавших. Другой написал, что на скутере ехали два молодых человека. Они двигались с большой скоростью, уходя от патрульной машины. После столкновения юноши спрыгнули и скрылись в ближайшем дворе.

«Я видел, что две полицейские машины ехали во двор. Я рассказал, как мне показалось», - пояснил мужчина.