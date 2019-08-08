08.08.2019 | 11:44

В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 17 июля на улице Суворова.

В 16:30 напротив третьего корпуса дома № 92 (ТЯК «Красные холмы») из салона автомобиля Datsun on-Do выпала пассажирка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, убедительно просят позвонить в ОБ ДПС по телефонам: 59-90-35, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться лично по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 9.

«Государственный регистрационный номер автомобиля Р623НК/58», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.