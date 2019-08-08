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Происшествия | В Пензе ищут свидетелей выпадения женщины из салона Datsun

08.08.2019|11:44
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В Пензе сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 17 июля на улице Суворова.

В 16:30 напротив третьего корпуса дома № 92 (ТЯК «Красные холмы») из салона автомобиля Datsun on-Do выпала пассажирка.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о случившемся, убедительно просят позвонить в ОБ ДПС по телефонам: 59-90-35, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться лично по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 9.

«Государственный регистрационный номер автомобиля Р623НК/58», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.08.2019 12:26|

А я вновь и вновь Вас призываю:

До 18 лет ребенок должен сидеть в автокресле. Это закон

Гость|08.08.2019 12:27|

бог свидетель!

он все видит!

Гость|08.08.2019 12:28|

Гость писал(a):

До 18 лет ребенок должен сидеть в автокресле. Это закон
тебя, дурачка, до твоих 30 все еще в кресле возят?

Имя: Гость
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