08.08.2019 | 12:21

В Мокшанском районе нашли мертвым пропавшего 36-летнего жителя Рамзая. Тело обнаружили в окрестностях родного села мужчины 28 июля.

В розыск его объявили 17 июня. Мать пропавшего рассказала правоохранителям, что он ушел из дома 13 мая и все это время о нем не было никаких известий.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, смерть наступила давно, из-за чего опознать мужчину оказалось трудно. В итоге его личность установили родственники по одежде и личным вещам.

«В настоящий момент проводится экспертиза с целью определить причины смерти», - добавили в пресс-службе.