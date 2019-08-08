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Происшествия | В Мокшанском районе пропавшего жителя села Рамзай нашли мертвым

08.08.2019|12:21
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В Мокшанском районе нашли мертвым пропавшего 36-летнего жителя Рамзая. Тело обнаружили в окрестностях родного села мужчины 28 июля.

В розыск его объявили 17 июня. Мать пропавшего рассказала правоохранителям, что он ушел из дома 13 мая и все это время о нем не было никаких известий.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД, смерть наступила давно, из-за чего опознать мужчину оказалось трудно. В итоге его личность установили родственники по одежде и личным вещам.

«В настоящий момент проводится экспертиза с целью определить причины смерти», - добавили в пресс-службе.

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Гость|08.08.2019 12:42|

детишки из Лизы не искали?

Они бы раньше нашли!

Имя: Гость
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