08.08.2019 | 17:21

Средь бела дня в садоводческом товариществе «Дружба» на окраине города пламя уничтожило часть жизненно важных построек и все, что к ним примыкает. К счастью, в пожаре погибли только червяки, жившие в плодах убитой огнем яблони.

«В ходе проведения разведки было установлено, что горит баня и огонь распространился на крышу жилого дома. Незамедлительно к месту вызова были высланы три единицы техники. Всего на тушении пожара работало 5 единиц техники, 20 единиц личного состава», - сообщил старший помощник начальника дежурной смены СПТ МЧС России по области Константин Трякин.

В доме проживает семья. Люди занимают только первый этаж, второй, который хозяин только достраивал, выгорел. Баня уничтожена полностью.

Спасателям непросто бороться с огнем на дачах.

«Затруднен был проезд пожарной техники, но благодаря грамотным действиям пожарных удалось несмотря ни на что отстоять дом», - пояснил Константин Трякин.

По предварительной версии, причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.