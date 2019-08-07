07.08.2019 | 10:54

В среду, 7 августа, военнослужащий Росгвардии не позволил злоумышленникам пробраться на территорию Заречного.

Житель ближнего зарубежья и шестеро его знакомых решили проехать в закрытый город на машине без необходимых документов, но контролер комендатуры их не пропустил.

«Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подобные случаи происходят нередко. Так, в апреле пьяный мужчина пытался перелезть через забор, чтобы оказаться в Заречном. Сработали датчики тревожной сигнализации, и его задержали.

В июне 2018 года росгвардейцы поймали нетрезвого мужчину, который штурмовал ограждение. В октябре в Заречный хотели провезти женщину в багажнике машины. В декабре контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.

Нелегально попасть в Заречный часто пробуют родственники горожан и влюбленные. В одной из машин был обнаружен человек, завернутый в баннер. А 10-летнего ребенка пытались пронести через проходную в хоккейной сумке.