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Происшествия | Семерых человек задержали при попытке проехать в Заречный без документов

07.08.2019|10:54
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В среду, 7 августа, военнослужащий Росгвардии не позволил злоумышленникам пробраться на территорию Заречного.

Житель ближнего зарубежья и шестеро его знакомых решили проехать в закрытый город на машине без необходимых документов, но контролер комендатуры их не пропустил.

«Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Подобные случаи происходят нередко. Так, в апреле пьяный мужчина пытался перелезть через забор, чтобы оказаться в Заречном. Сработали датчики тревожной сигнализации, и его задержали.

В июне 2018 года росгвардейцы поймали нетрезвого мужчину, который штурмовал ограждение. В октябре в Заречный хотели провезти женщину в багажнике машины. В декабре контролер войсковой комендатуры обнаружил в кабине въезжавшего в город автомобиля MAN мужчину, который незаконно находился в России.

Нелегально попасть в Заречный часто пробуют родственники горожан и влюбленные. В одной из машин был обнаружен человек, завернутый в баннер. А 10-летнего ребенка пытались пронести через проходную в хоккейной сумке.

Источник — фото vk.com/rosgvardpenza
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Гость|07.08.2019 11:03|

Похоже на группу террористов.

Гость|07.08.2019 11:46|

Майдан в Зарике хотели устроить, заставить скакать вместе с лосями их.

Гость|07.08.2019 12:08|

Ну на фига?И почему ЗЛО-умышленники?

Имя: Гость
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