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Происшествия | В Нижнем Ломове при пожаре в многоэтажке погиб 50-летний мужчина

06.08.2019|09:13
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В понедельник, 5 августа, в Нижнем Ломове случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 15:14.

Сгорела однокомнатная квартира общей площадью 20 квадратных метров в пятиэтажном жилом доме на улице Толстого.

На место прибыли 12 пожарных на 4 спецмашинах. Они эвакуировали 10 жителей подъезда, спасли троих человек.

«В результате пожара погиб хозяин жилья - мужчина 1969 года рождения», - уточнили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

4 августа в Иссе, на улице Пролетарской, сгорел деревянный дом, погиб 37-летний мужчина. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

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